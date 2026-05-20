Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) kündigen die Schaffung eines "digitalen Sozialportals" an.

Geplant sei "ein einheitlicher Zugang zur Sozialverwaltung für Bürgerinnen und Bürger - unabhängig davon, welche Behörde am Ende zuständig ist", schreiben die beiden Bundesminister in einem gemeinsamen Gastbeitrag für das Nachrichtenportal T-Online.

"Leistungen sollen künftig einfach von zu Hause beantragt werden können", schreiben sie und weiter: "Der Stand eines Antrags soll jederzeit einsehbar sein. Ohne Papierformulare. Ohne Postwege. Ohne unnötige Termine vor Ort. (...) Ein digitaler Workflow macht aus vielen einzelnen Behördenschritten heute zukünftig ein schnelles bürgerfreundliches Verfahren."

Dafür müssten die Verwaltungssysteme modernisiert und miteinander verbunden werden. So sollen sie etwa an das bundesweite Datenaustauschsystem NOOTS angeschlossen werden. Ebenfalls eine wichtige Rolle soll das EUDI-Wallet, "die digitale Brieftasche auf dem Smartphone", spielen. Künstliche Intelligenz solle zudem die Verwaltung entlasten.

Es gehe jedoch nicht darum, persönliche Beratung zu ersetzen. "Entscheidungen über Leistungen bleiben in menschlicher Hand", schreiben Bas und Wildberger. Die Minister kündigen an: "Jetzt beginnt die Umsetzung." Ein Expertengremium unter der gemeinsamen Leitung beider Ministerien nimmt an diesem Mittwoch die Arbeit auf. "Wir werden den Sozialstaat nicht von heute auf morgen neu bauen", so Bas und Wildberger. "Aber wir können ihn Schritt für Schritt einfacher, schneller und wirksamer machen."