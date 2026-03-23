Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Wahlniederlage ihrer Partei in Rheinland-Pfalz hat die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas sich gegen eine Debatte über das Führungspersonal gestellt.

Die Frage nach neuen Köpfen an der Parteispitze sei in der Vorstandssitzung am Montag "offensiv angesprochen", sagte sie den "Tagesthemen" der ARD. Man sei in der Führung aber "einhellig" der Meinung gewesen, "dass es keinen Sinn macht, jetzt eine lange Debatte über neue Köpfe zu führen".

Nach den Gründen für die Wahlniederlagen angesprochen, sagte Bas, der SPD hafte ein Image an, "dass wir uns nur um die Randgruppen kümmern, was ich falsch finde". Bei den Menschen kämen die Reformvorschläge der SPD nicht an.

Bas führte an, man sei "zu vielstimmig, wollte es allen recht machen und sich mit bestimmten Gruppen nicht anlegen". Das funktioniere nicht, ergänzte die SPD-Vorsitzende. "Wir achten darauf, dass es sozial gerecht zugeht."