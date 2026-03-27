Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor den erneuten Beratungen der "Taskforce" von Union und SPD wegen der hohen Energiepreise fordert der Bauernverband die Aussetzung der Steuer auf Diesel. "Die Energiesteuer beim Diesel muss jetzt temporär ausgesetzt werden", sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Hier ist Eile geboten, damit die Erzeugung von Lebensmitteln aufrechterhalten werden kann."

Rukwied ergänzte, die massiv gestiegenen Preise für Diesel, "aber auch für Düngemittel schnüren der Landwirtschat die Luft ab". Gerade für die Frühjahrsbestellung sei dies besonders schmerzhaft. "Die Steuern müssen runter", so der Bauernpräsident.

An den Beratungen der "Taskforce" sollen unter anderem der Bauernverband und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) teilnehmen. Neben den hohen Spritpreisen sollen auch die gestiegenen Kosten für Lebensmittel Thema sein. Im Gespräch ist unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer auf 0 Prozent für Grundnahrungsmitteln.