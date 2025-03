Bayern besiegt Leverkusen deutlich im Champions-League-Hinspiel

München (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München hat sich am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 3:0 gegen Bayer 04 Leverkusen durchgesetzt und sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet.

Harry Kane brachte die Münchner früh per Kopfball in Führung (9. Minute), Jamal Musiala erhöhte dank eines Fehlers von Leverkusens Torhüter Matej Kovar auf 2:0 (54.). Den Schlusspunkt setzte erneut Kane, der einen Foulelfmeter souverän verwandelte (75.). Leverkusen spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Nordi Mukiele (62.) lange in Unterzahl und hatte kaum offensive Akzente.

Das Rückspiel soll am kommenden Dienstag in Leverkusen stattfinden.