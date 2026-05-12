Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Kathleen Krüger wird die erste feste Sportvorständin der Geschichte der Bundesliga. Die bisherige Bayern-Funktionärin wechselt zum 1. Juli zum Hamburger SV, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Die 40-Jährige war nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn als Fußballerin seit 2009 in verschiedenen Positionen beim FC Bayern München tätig und verantwortete zuletzt als "Senior Leading Expert Sport Strategy & Development" die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung beim deutschen Rekordmeister.

"Mit Kathleen Krüger gewinnt der HSV eine profilierte Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg beim FC Bayern München auf höchstem internationalen Niveau gearbeitet hat", sagte HSV-Aufsichtsratschef Michael Papenfuß. In 17 Jahren habe sie in einem teils emotionalen Umfeld eines Spitzenclubs Erfahrungen gesammelt, Abläufe mitgestaltet und dabei außergewöhnliche Organisations- und Führungsfähigkeiten bewiesen. "Sie vereint sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen."

Bei den Hamburgern folgt Krüger auf Stefan Kuntz, von dem sich der Verein im Januar getrennt hatte.