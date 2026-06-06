Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München muss in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück antreten.

Das ergab am Samstag die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der VfL war in der abgelaufenen Saison als Meister der 3. Liga souverän in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Daneben kommt es in der ersten Pokalrunde zum traditionsreichen Südwest-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern.

Die meisten Spiele des Pokalauftakts werden vom 21. bis 24. August stattfinden. Das Duell zwischen Osnabrück und den Bayern sowie das Spiel von Borussia Dortmund beim HEBC in Hamburg werden dagegen erst am 1. und 2. September ausgetragen, weil beide Bundesligisten zunächst im Supercup gefordert sind.

Die Ergebnisse der Auslosung in der Übersicht: SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt, Eintracht Trier - RB Leipzig, Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim, Eintracht Braunschweig - Union Berlin, HEBC - Borussia Dortmund, Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg, Rot-Weiß Essen - FC St. Pauli, Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld, SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim, SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen, Hallescher FC - FC Schalke 04, FC Energie Cottbus - FC Augsburg, VfB Krieschow - 1. FSV Mainz 05, SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum, SV Hemelingen - Hannover 96, Preußen Münster - Karlsruher SC, 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC, Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg, MSV Duisburg - SV Elversberg, VfL Osnabrück - FC Bayern München, SC Verl - Hamburger SV, Hansa Rostock - VfB Stuttgart, FC Carl-Zeiss Jena - SV Darmstadt 98, Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg, TSV 1860 München - Holstein Kiel, Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern, Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden, Phoenix Lübeck - SC Paderborn, VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg und Würzburger Kickers - 1. FC Köln.