München (dts Nachrichtenagentur) – Bayern will sich bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag für eine Verlängerung des Maskenpflicht aussprechen. „Ich würde es sehr begrüßen, eine bundesweite Maskenpflicht für Innenräume für vier Wochen zusätzlich als Basisschutz zu haben“, sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der „Bild am Sonntag“. Deshalb wolle Bayern es vorerst offenlassen, wie es dort mit den Corona-Regeln weitergeht.

„Ganz Deutschland entwickelt sich im Moment zu einer Art Hotspot, weil bundesweit massiv Personal im Gesundheitswesen ausfällt“, so Holetschek weiter. Ab dem 2. April fällt die Übergangsregelung für die bundesweiten Corona-Maßnahmen weg. Dann müssen die Länder selbst entscheiden, ob sie sich oder einzelne Regionen zum „Hotspot“ erklären.