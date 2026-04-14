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    BDA spricht sich gegen steuerfreie 1.000-Euro-Prämie aus » Nachrichten

    News Redaktion
    Haus der Deutschen Wirtschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Haus der Deutschen Wirtschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, hat die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerfreie Prämie von 1.000 Euro für Arbeitnehmer scharf zurückgewiesen.

    "Die Koalition verspricht Entlastung und liefert Belastung bei den Unternehmen", sagte er der "Bild" (Mittwochausgabe). "Bei vielen Arbeitgebern stößt diese Prämie auf Ablehnung."

    Kampeter sagte, die Wirtschaft komme seit 2019 nicht voran. "Die Kosten steigen. Die Unternehmen können sich das einfach nicht mehr leisten." Statt die Firmen zusätzlich zu belasten, müsse das Gegenteil passieren. "Jetzt braucht es Entlastung, keine zusätzliche Belastung bei den Arbeitskosten", sagte der BDA-Chef. Es bleibe "nur noch zu hoffen, dass Bundesministerin Warken den notwendigen politischen Rückenwind bekommt, damit die Gesundheitsreform ein Erfolg wird".

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