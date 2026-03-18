Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) warnt vor den Folgen der anhaltenden Streiks im deutschen Luftverkehr.

"Die Arbeitsniederlegungen treffen den Luftverkehrsstandort Deutschland in einer ohnehin kritischen Phase", teilte der Verband am Mittwoch mit. Während sich andere europäische Länder längst deutlich von der Krise seit Corona erholten, liege Deutschland immer noch spürbar zurück. Wiederholte Streiks verschärften diese Wettbewerbsnachteile zusätzlich. "Sie beeinträchtigen nicht nur die Airlines, sondern auch Passagiere, Wirtschaft und internationale Anbindung."

"Streiks im Luftverkehr haben aufgrund ihrer weitreichenden Auswirkungen eine besondere Dimension", so der Verband weiter. Vor dem Hintergrund sei auch zu überlegen, ob das Streikrecht für kritische Infrastrukturen "neu ausbalanciert" werden sollte. An die Arbeitnehmervertreter appellierte der Verband, zu "tragfähigen Lösungen am Verhandlungstisch" zu kommen und nicht auf "Sturheit auf der Straße" zu setzen.

Zuletzt hatte es mehrere Streiks in der Branche gegeben. Allein in der vergangenen Woche kam es zu mehreren Streiktagen bei Lufthansa Classic, Cityline und Lufthansa Cargo. Parallel dazu laufen weitere Streikabstimmungen, unter anderem bei Eurowings sowie bei den Kabinenbesatzungen von Lufthansa Cityline. Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde der Betrieb am Mittwoch wegen Warnstreiks komplett eingestellt.