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    Beamtenbund will 1.000-Euro-Prämie auch für Öffentlichen Dienst » Nachrichten

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    Polizeibeamte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizeibeamte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Beamtenbund hat gefordert, dass die geplante steuerfreie 1.000-Euro-Prämie an alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ausgezahlt wird.

    "Der Arbeitgeber Staat hat bei den geplanten Einmalzahlungen eine Vorbildfunktion", sagte der Verbandsvorsitzende Volker Geyer der "Bild" (Mittwochausgabe). "Wenn die Bundesregierung die Unternehmen in die Pflicht nimmt, muss der Staat als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen."

    Geyer erklärte, Bund, Länder und Kommunen müssten den "Krisenbonus" schnell einführen. Die Prämie müsse als echte Zusatzleistung gezahlt werden, die nicht mit Tarif- oder Besoldungserhöhungen verrechnet wird, foderte er.

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