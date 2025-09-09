Bekennerschreiben nach Brandanschlag in Berlin aufgetaucht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Brandanschlag auf Hochspannungsmasten im Südosten Berlins ist am Dienstagnachmittag ein Bekennerschreiben im Internet veröffentlicht worden. Es handele sich um einen „Angriff auf militärisch-industriellen Komplex“ im Technologiepark Adlershof, heißt es in dem Schreiben. Medienberichten zufolge prüft die Polizei derzeit, ob es echt ist.

Die mutmaßlichen Täter stellen den Angriff in dem Schreiben als Aktion gegen Kriege und gegen die Zerstörung der Natur dar. Die Hightech-Industrie im Technologiepark Adlershof wirke „systemstabilisierend“ und sei „ein Produkt militärischer Interessen“.

Kritische Infrastruktur anzugreifen, bedeutet nach Ansicht der mutmaßlichen Täter, eine der „Hauptadern der Unterwerfung des Menschen über den Menschen und der Natur anzugreifen“. Dass auch Privathaushalte von dem verursachten Stromausfall betroffen waren, sei ein vertretbarer „Kollateralschaden“, heißt es in dem Bekennerschreiben.