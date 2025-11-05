München (dts Nachrichtenagentur) – Der Preis für Super E10 ist in Deutschland zuletzt im Vergleich zur Vorwoche unverändert geblieben, während Diesel leicht teurer wurde. Das ergab die aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland durch den ADAC. Ein Liter Super E10 kostet demnach aktuell im bundesweiten Durchschnitt weiterhin 1,677 Euro, während der Preis für einen Liter Diesel um 0,6 Cent auf 1,613 Euro stieg.

Die Rohölnotierungen blieben weitgehend stabil. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete wie in der Vorwoche knapp über 64 US-Dollar. Der Euro notierte jedoch schwächer gegenüber dem US-Dollar, was Ölimporte verteuerte, da Rohöl in US-Dollar bezahlt wird.

Der ADAC führte die Verteuerung des Diesels vor allem auf die beginnende Heizperiode und die gestiegene Nachfrage zurück. Ungeachtet dessen sei Diesel aus derzeit um einige Cent zu teuer, so der Automobilklub.