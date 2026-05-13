Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier und Steffen Kotré sollen laut einem Berich eine Teilnahme am Anfang Juni stattfindenden Sankt Petersburger Wirtschaftsforum planen. Das berichtet der Podcast "Inside AfD" des "Politico" am Mittwoch.

Demnach sollen mehrere Abgeordnete der Partei eine persönliche Einladung für die vom 3. bis 6. Juni stattfindende Veranstaltung erhalten haben. Das Schreiben soll von einem Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichnet worden sein. "Das Forum steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Russischen Föderation, der ebenfalls teilnehmen wird", heißt es darin. Die Organisatoren seien überzeugt, dass pragmatische Zusammenarbeit dazu beitragen werde, die geschäftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zum Nutzen einer gerechten Welt und einer sicheren Zukunft zu stärken.

Das Forum wird von der russischen Regierung und der staatlich kontrollierten Roscongress Foundation organisiert. Putin ist seit 2006 Schirmherr der Veranstaltung und wird nach Angaben der Organisatoren auch in diesem Jahr erwartet.

Beantragt seien die Reisen der beiden Abgeordneten noch nicht, berichtet der Podcast des "Politico". Für die Genehmigung werde dann der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Keuter zuständig sein. Dieser sagte "Politico", er werde die Reiseanträge genehmigen. Politisch spreche da absolut nichts dagegen. Es gehe auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass man mit den Russen rede und an die guten Beziehungen anknüpfe, so Keuter.

Zur inhaltlichen Ausrichtung sagte er, das Programm sei aktuell noch in der Abstimmung. Dafür führe man Gespräche bis in die höchste Ebene.

Kotré sagte zu "Politico", er erhoffe sich, dass durch ihr Zutun Deutschland und Russland wieder enger zusammenkommen und die unsägliche Kriegspropaganda auf deutscher Seite beendet werde. "Weg mit den Sanktionen, her mit russischem Gas und Öl, damit Deutschland nicht weiter deindustrialisiert werde", so der AfD-Politiker.

Frohnmaier und die Parteispitze wollten die Reisepläne nicht kommentieren. Daniel Tapp, Sprecher von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, sagte, man könne dazu noch nichts sagen, da bislang noch keine Reisepläne vorgestellt seien.