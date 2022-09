Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Ampelkoalition will laut eines Medienberichts die Umsatzsteuer auf Fernwärme senken. Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Alois Rainer (CSU), soll bestätigt haben, dass der Ausschuss sich am Mittwoch um 16:45 Uhr zu einer Sondersitzung zum Thema “Mehrwertsteuersenkung für Fernwärme” treffen werde, berichtete das Magazin “T-Online”. Bereits am Vormittag habe der Finanzausschuss die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas beschlossen, heißt es in dem Bericht weiter.

In Deutschland macht Fernwärme einen großen Teil der Wärmeversorgung aus und wird zum Teil mit Gas erzeugt.