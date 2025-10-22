Close Menu

    Deutsche Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Deutsche Bahn trennt sich offenbar von Güterverkehrschefin Sigrid Nikutta. Sie soll am 30. Oktober abberufen werden und danach das Unternehmen verlassen, berichtet der „Spiegel“ am Mittwoch unter Berufung auf Konzernkreise.

    Zuletzt war die Kritik an Nikutta wegen ihrer Sanierungspläne lauter geworden. Die neue Bahnchefin Evelyn Palla hatte angekündigt, auf einen „kompletten Neuanfang“ im Unternehmen zu setzen. Nikutta verantwortet seit Januar 2020 das Ressort Güterverkehr bei der Bahn und ist seitdem Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Mainz. Vorher war sie Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

    Wer ihr bei der Bahn folgen wird, ist noch unklar.

