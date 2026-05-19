Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die chinesischen Streitkräfte sollen einem Medienbericht zufolge russisches Militärpersonal für den Krieg in der Ukraine ausbilden. Wie die "Welt" schreibt, geht dies aus geheim eingestuften Dokumenten europäischer Nachrichtendienste hervor.

Ende 2025 soll die chinesische Volksbefreiungsarmee (PLA) demnach verdeckt Ausbildungsprogramme für mehrere hundert russische Soldaten an insgesamt sechs Militärstandorten in China durchgeführt haben. Unter den Teilnehmern sollen Männer verschiedener Dienstgrade und Generationen gewesen sein, geboren zwischen den 1970er-Jahren und 2001.

Nach Abschluss der operativ-taktischen Ausbildung waren dem Bericht zufolge ab Anfang 2026 Dutzende der russischen Soldaten an Kampfeinsätzen in der Ukraine beteiligt, einige von ihnen in führenden Funktionen. Unter den in China ausgebildeten Teilnehmern befanden sich demnach auch Angehörige von "Rubicon", eine russische Elite-Drohneneinheit, deren Präsenz den Verlauf in ukrainischen Frontregionen oft maßgeblich beeinflusst.

Chinas Inszenierung als neutrale Großmacht im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gerät damit zunehmend unter Druck. Bereits Pekings 2023 vorgestellter Zwölf-Punkte-Plan zur Vermittlung zwischen Moskau und Kiew war in Europa auf Skepsis gestoßen. Die nun bekannt gewordene Ausbildungskooperation sowie umfangreiche Lieferungen chinesischer Dual-Use-Güter an Russland nähren weitere Zweifel an Pekings behaupteter Neutralität.