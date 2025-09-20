Close Menu
    Bericht: Evelyn Palla soll neue Bahn-Chefin werden

    News Redaktion
    Deutsche Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Deutsche Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die bisherige Chefin von DB Regio, Evelyn Palla, wird laut eines Medienberichts Leiterin des gesamtem Bahn-Konzerns. Die „Bild“ meldete die Personalie am Samstagabend unter Berufung auf „Regierungskreise“. Das Verkehrsministerium wolle die Personalie nicht bestätigen – aber auch nicht dementieren, hieß es.

    Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ vorab berichtet, Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) habe bereits einen Kandidaten, und ihn zitiert: „Es kann aber sein, dass wir ihn oder sie aus rechtlichen Gründen noch nicht präsentieren dürfen“.

    Schnieder will am Montag eine neue Strategie für den Staatskonzern verkünden und auch bekanntgeben, wer die Bahn künftig leiten soll. Der Verkehrsminister hatte den bisherigen Bahn-Chef Richard Lutz gefeuert, ihn aber gebeten, noch so lange im Amt zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.

    Palla ist Südtirolerin und kam 2019 zum Bahn-Konzern. Vorher war sie unter anderem im Vorstand der Österreichischen Bahn (ÖBB) und bei Eon.

