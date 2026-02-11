Close Menu

    Bericht: EZB fordert Eurobonds und Vorsorgedepot für alle » Nachrichten

    News Redaktion
    EZB (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: EZB (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Zentralbank (EZB) fordert offenbar eine dauerhafte gemeinsame Schuldenaufnahme in Form von Eurobonds.

    In einem Schreiben an die EU-Spitzen und die Staats- und Regierungschefs für die EU-Klausur zur Wettbewerbsfähigkeit an diesem Donnerstag, über welches das "Handelsblatt" berichtet, spricht sich die Euro-Notenbank dafür aus, dass EU-Kommission und EU-Staaten ein "Safe Asset" auflegen, also eine besonders ausfallsichere Form der Anleihe, die "das Angebot an hochwertigen Sicherheiten verbessert und gleichzeitig angemessene Anreize für eine umsichtige Finanzpolitik bewahrt".

    Die Forderung ist Teil einer "Checkliste", in der die EZB umfassende, weitreichende Reformvorschläge formuliert. Der als "vertraulich" gekennzeichnete Forderungskatalog ist mit den Worten "Zeit zum Handeln" überschrieben. Neben Eurobonds macht sich die EZB für eine EU-weite Einlagensicherung stark. Zudem spricht sie sich dafür aus, dass sämtliche Bürger der EU ein "Spar- und Anlagekonto mit Schwerpunkt auf Altersvorsorge" erhalten.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar