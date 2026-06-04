Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Frage nach einem Tausch auf der Trainerposition offenbar eine Entscheidung getroffen. Wie der "Kicker" am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, soll der Spanier Carles Martinez auf Amtsinhaber Kasper Hjulmand folgen.

Der Däne ist seit September 2025 Cheftrainer von Leverkusen. In der abgelaufenen Saison kam die Werkself aber nur auf den sechsten Tabellenplatz, wobei vor allem die Rückrunde enttäuschend verlief.

Sein mutmaßlicher Nachfolger Martinez war zuletzt in der französischen Ligue 1 beim FC Toulouse tätig. Zuvor arbeitete er in mehreren Stationen im Jugendbereich in Spanien.