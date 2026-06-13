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    Bericht: Kanadisches Konsortium will Uniper-Anteile kaufen » Nachrichten

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    Uniper (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Uniper (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Im Verkaufsprozess um den Düsseldorfer Energiekonzern Uniper hat sich offenbar ein Konsortium zweier finanzstarker Unternehmen aus Kanada gebildet. Die Investmentgesellschaft Brookfield und der Pensionsfonds CPP Investments haben gemeinsam Interesse an einem Kauf von Uniper-Anteilen bekundet, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Beraterkreise berichtet.

    Das kanadische Duo verfügt über große Kapitalmengen: Brookfield verwaltet Vermögenswerte von mehr als einer Billion US-Dollar, CPP Investments rund 570 Milliarden US-Dollar. Im Konsortium hätten die beiden Unternehmen das Potenzial, die gesamten 75 Prozent an Uniper zu übernehmen, die zum Verkauf stehen.

    Das Konsortium soll laut Bericht des "Handelsblatts" bei seiner Interessenbekundung auch deutlich gemacht haben, dass es neben dem Kapital für einen Anteilskauf auch Kapital für weitere Investitionen mitbringen könne. Die beiden Unternehmen wollten die Informationen auf Anfrage der Zeitung nicht kommentieren.

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