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    Bericht: Merz offen für höhere Pendlerpauschale » Nachrichten

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    Aral-Tankstelle an einer Autobahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Aral-Tankstelle an einer Autobahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Benzinpreise ist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offen für eine Anhebung der Pendlerpauschale.

    Aktuell ist eine Erhöhung der Pendlerpauschale von derzeit 38 Cent auf bis zu 45 Cent je Kilometer im Gespräch, berichtet die "Bild" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Kanzleramtskreise. Die Entlastung würde dann im kommenden Jahr im Rahmen der Steuererklärungen bei den Bürgern ankommen.

    Außerdem sei Merz dafür, die Stromsteuer für alle zu senken, hieß es. Eine Entscheidung darüber könnte bereits am Sonntag beim Treffen des Koalitionsausschuss fallen. Festhalten will der Bundeskanzler offenbar an der jüngst eingeführten Benzinpreisregel, wonach Tankstellen seit dem 1. April ihre Preise nur einmal täglich um 12 Uhr anheben dürfen.

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