Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn, hat offenbar den Abgeordneten Martin Plum als neuen Justiziar der Fraktion vorgeschlagen. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Kreise der CDU/CSU-Fraktion.

Demnach informierte Spahn den Fraktionsvorstand der Union am Montagmittag. Am Dienstag muss sich der CDU-Teil des Fraktionsvorstands zur Wiederwahl stellen. Spahn will erneut als Fraktionsvorsitzender antreten.

Der Posten des Justiziars ist wegen des Abgangs von Ansgar Heveling vakant. Heveling soll im Mai vom Bundestag als neuer Präsident des Bundesrechnungshofs und damit zum obersten Finanzkontrolleur gewählt werden. Für die Nachfolge von Heveling hatte es zwei Anwärter gegeben: Roland Theis aus dem Saarland und Martin Plum aus Nordrhein-Westfalen. Mit Plum schlägt Spahn einen Juristen vor, der seit 2021 als Direktkandidat aus Viersen im Bundestag sitzt.