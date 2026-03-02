Hawthorne (dts Nachrichtenagentur) - Starlink plant offenbar einen Mobilfunkdienst mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Megabit pro Sekunde. Das sagten zwei hochrangige Vertreter des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX, das den Satelliten-Internetdienst anbietet, auf verschiedenen Fachkonferenzen, wie das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) berichtet. Laut Jack Rockaway, der bei SpaceX das Regierungsgeschäft leitet, könnte die Geschwindigkeit in "einigen Jahren" erreicht werden.

Der Plan der SpaceX-Tochter, seine Satelliten direkt mit einem herkömmlichen Smartphone zu verbinden, ist schon länger bekannt. Nun hebt die Ankündigung das Vorhaben auf die nächste Stufe - und könnte eine neue Konkurrenz für traditionelle Mobilfunkanbieter bedeuten. Der sogenannte "Direct-To-Cell"-Service spielt für SpaceX auch eine große Rolle für den in diesem Jahr geplanten Börsengang.