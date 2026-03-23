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    Bericht: Strack-Zimmermann bietet sich für FDP-Doppelspitze an » Nachrichten

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    Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat einem Medienbericht zufolge am Montagvormittag im Präsidium der Liberalen angeboten, den Parteivorsitz zu übernehmen - allerdings nur als Teil einer Doppelspitze.

    Wie der "Spiegel" unter Berufung auf Teilnehmer schreibt, soll Strack-Zimmermann, Chefin der deutschen FDP-Abgeordneten im Europaparlament, gesagt haben, sie stehe für das Vorsitzenden-Amt an der Seite einer zweiten Person zur Verfügung. Zuvor soll sie Parteichef Christian Dürr das Misstrauen ausgesprochen haben.

    Die Möglichkeit einer Doppelspitze sieht das FDP-Statut bislang nicht vor, allerdings liegt ein entsprechender Antrag für den Bundesparteitag Ende Mai vor. Bei der Wahl in Rheinland-Pfalz hatte die bisher mitregierende FDP am Sonntag eine weitere krachende Niederlage erlitten und war chancenlos an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

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