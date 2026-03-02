Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Angriffen der USA und Israels auf den Iran sind nach Angaben der Iranischen Rothalbmond-Gesellschaft bisher mindestens 550 Personen getötet worden. Insgesamt seien 131 Städte von den Angriffen betroffen, teilte die Organisation am Montag mit. Die Zahlen unterscheiden nicht zwischen Militärangehörigen, Führungskräften des Regimes und Zivilisten.

Mehr als 100.000 Rettungskräfte und Hilfskräfte sind nach Angaben des Roten Halbmonds im ganzen Land in höchster Alarmbereitschaft. Ein Ende der Angriffe auf den Iran sowie dessen Attacken auf zahlreiche Länder in der Region ist derweil nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angedeutet, dass der Krieg mindestens vier Wochen dauern könnte.