Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigten Staaten bereiten einem Medienbericht zufolge eine mögliche Bodeninvasion im Iran vor. Die "Washington Post" schreibt unter Berufung auf US-Beamte, die anonym bleiben wollten, dass das Pentagon plane, Truppen für mehrere Wochen im Einsatz zu haben.

Laut dem Bericht würde jede Operation hinter einer vollständigen Invasion zurückbleiben. Stattdessen stehen Einsätze von Spezialeinheiten und konventionellen Infanterietruppen auf der für die iranischen Ölexporte wichtigen Insel Charg im Raum. Ob Präsident Donald Trump diese Pläne genehmigen würde, ist allerdings ungewiss. Trump hatte zuvor erklärt, eine Bodeninvasion sei Zeitverschwendung, da der Iran angeblich bereits alles verloren habe.

Zuletzt sagte Trump bekräftigt, er werde keine Bodentruppen irgendwohin schicken, fügte jedoch hinzu, dass er es auch nicht vorher verraten würde, selbst wenn er es plane.