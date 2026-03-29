Close Menu

    Bericht: USA bereiten mögliche Bodenoffensive im Iran vor » Nachrichten

    News Redaktion
    US-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: US-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigten Staaten bereiten einem Medienbericht zufolge eine mögliche Bodeninvasion im Iran vor. Die "Washington Post" schreibt unter Berufung auf US-Beamte, die anonym bleiben wollten, dass das Pentagon plane, Truppen für mehrere Wochen im Einsatz zu haben.

    Laut dem Bericht würde jede Operation hinter einer vollständigen Invasion zurückbleiben. Stattdessen stehen Einsätze von Spezialeinheiten und konventionellen Infanterietruppen auf der für die iranischen Ölexporte wichtigen Insel Charg im Raum. Ob Präsident Donald Trump diese Pläne genehmigen würde, ist allerdings ungewiss. Trump hatte zuvor erklärt, eine Bodeninvasion sei Zeitverschwendung, da der Iran angeblich bereits alles verloren habe.

    Zuletzt sagte Trump bekräftigt, er werde keine Bodentruppen irgendwohin schicken, fügte jedoch hinzu, dass er es auch nicht vorher verraten würde, selbst wenn er es plane.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar