Bericht: USA planen Atomreaktor auf dem Mond

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Die USA treiben ihre Pläne für den Bau eines Kernreaktors auf dem Mond offenbar voran. Bereits in der Vergangenheit hatte die Nasa über den Bau eines Reaktors auf dem Mond diskutiert, Verkehrsminister Sean Duffy wolle diese Pläne nun beschleunigen, berichtet das Nachrichtenportal Politico.

Demnach enthält seine Reaktorrichtlinie die Anweisung, Vorschläge der Industrie für einen 100-Kilowatt-Kernreaktor einzuholen, der bis 2030 in Betrieb genommen werden soll. Die Nasa hatte zuvor Forschungen zu einem 40-Kilowatt-Reaktor für den Einsatz auf dem Mond finanziert. Dieser soll in den frühen 2030er-Jahren einsatzbereit sein.

Der Richtlinie nach könne das Land, welches als Erstes über einen Reaktor auf dem Mond verfügt, eine Sperrzone ausrufen. Die Institution suche deshalb Unternehmen, die die Inbetriebnahme eines Reaktors bis 2030 sicherstellen können, schreibt Politico. China will zur gleichen Zeit einen ersten Astronauten auf den Mond schicken. Es gehe den USA darum, ein zweites Weltraumrennen zu gewinnen, zitiert das Nachrichtenportal Nasa-Kreise.