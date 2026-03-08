Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg trennt sich offenbar mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Daniel Bauer. Auch Geschäftsführer Peter Christiansen muss mit sofortiger Wirkung seinen Stuhl räumen, wie der "Kicker" am Sonntag unter Berufung auf eigene Informationen berichtet.

Die Nachfolge von Bauer, der erst im Dezember 2025 zum Cheftrainer befördert worden war, soll Dieter Hecking antreten, der das Team bereits von 2013 bis 2016 trainierte. Er soll den ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte noch abwenden.

Aktuell stehen die Wölfe auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt noch zwei Punkte, aber sowohl die direkt davor platzierten Bremer als auch der FC St. Pauli haben noch ein Spiel weniger absolviert. In der Rückrunde konnten die Wolfsburger erst zwei Punkte für sich gewinnen.