Close Menu

    Bericht: VW verfehlte 2025 Fabrikkostenziele » Nachrichten

    News Redaktion
    VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Volkswagen ist 2025 in allen deutschen Fahrzeugwerken hinter seinen internen Fabrikkostenzielen zurückgeblieben. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, lagen die Fabriken in Wolfsburg, Emden und Zwickau unterhalb der für die Standorte vereinbarten Vorgaben. Damit blieb ein zentraler Teil des Sparprogramms hinter den Erwartungen zurück.

    Ein Sprecher sagte, VW sei "auf einem guten Weg", die vereinbarten Ziele bei konsequenter Umsetzung der Maßnahmen bis Ende 2026 zu erreichen. Die Kosten in den Werken seien um durchschnittlich 30 Prozent gegenüber Vorjahr gesunken. Konkrete Zielstände nannte das Unternehmen nicht. Intern gilt vor allem die Perspektive von Emden und Zwickau im kommenden Jahrzehnt als unsicher.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar