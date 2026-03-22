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    Berichte: 1. FC Köln trennt sich von Cheftrainer Kwasniok » Nachrichten

    News Redaktion
    Lukas Kwasniok (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lukas Kwasniok (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Köln (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Absturz des 1. FC Köln auf die Abstiegsränge in der Fußball-Bundesliga trennt sich der Verein offenbar mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Lukas Kwasniok. Das berichten am Sonntagabend der "Kicker" und die "Bild" übereinstimmend.

    Kwasniok galt schon länger als angezählt, nachdem in den letzten fünf Monaten nur zwei Siege erzielt werden konnten. Auch gegen Borussia Mönchengladbach musste sich der Verein am Samstag am Ende mit einem 3:3 begnügen. In der Tabelle sind die Kölner zuletzt auf den 16. Rang abgerutscht.

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