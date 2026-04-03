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    Berichte: Iran schießt US-Kampfjet ab - Crewmitglied gerettet » Nachrichten

    News Redaktion
    US-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: US-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Ein US-Kampfflugzeug des Typs F-15E wurde am Freitag über dem Iran abgeschossen. Das berichten mehrere US-Medien und iranische Medien übereinstimmend.

    Das Weiße Haus bestätigte, dass US-Präsident Trump über den Vorfall informiert wurde, kommentierte den Verbleib der Crew jedoch nicht.

    Berichten zufolge wurde eins der beiden Crewmitglieder gerettet und befindet sich in US-Gewahrsam. Nach dem zweiten Crewmitglied wird offenbar weiterhin gesucht. Im iranischen Fernsehen hieß es, es sei eine Belohnung dafür ausgesetzt worden, "feindliche Piloten" gefangen zu nehmen.

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