    Berichte: Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad bei Luftangriff getötet » Nachrichten

    Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad ist offenbar bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Das berichten staatliche iranische Medien am Sonntag. Die weiteren Details waren zunächst unklar.

    Zuvor war bereits Irans Oberster Führer Ali Khamenei bei den Luftangriffen der Vereinigten Staaten und Israels getötet worden. Darüber hinaus kamen weitere iranische Führungspersonen ums Leben, darunter Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh sowie der Kommandeur der Revolutionsgarden, General Mohammad Pakpour.

    Die iranischen Vergeltungsschläge gingen derweil weiter. Bei einem Raketenangriff in der Stadt Beit Shemesh im Zentrum Israels kamen am Sonntag mindestens acht Personen ums Leben. Fast zwei Dutzend weitere Menschen erlitten bei dem Angriff auf die israelische Stadt westlich von Jerusalem Verletzungen.

