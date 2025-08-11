Close Menu
    Berichte: Julia Klöckner und Jörg Pilawa ein Paar

    News Redaktion
    Foto: Julia Klöckner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Fernsehmoderator Jörg Pilawa sind offensichtlich ein Paar. Das meldeten am Montag verschiedene Medien übereinstimmend und unwidersprochen unter Berufung auf informierte Kreise.

    Die 52-Jährige und der 59-Jährige hätten sich laut der Berichte angeblich bei einem Fest in Guldental im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz über Freunde kennengelernt. In Guldental ist Klöckner auf dem elterlichen Weingut aufgewachsen.

    Klöckner schirmt ihr Privatleben bekanntermaßen von der Öffentlichkeit ab. Eine öffentliche Stellungnahme sei nicht zu erwarten, hieß es.

