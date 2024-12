Berichte: Kiew feuert ATACMS-Raketen auf Russland

Moskau/Kiew (dts Nachrichtenagentur) – Die Ukraine hat offenbar erstmals von den Vereinigten Staaten erhaltene ATACMS-Raketen auf tiefer in Russland gelegene Ziele abgefeuert. Mehrere Explosionen hätten die Stadt Karatschew in der russischen Region Brjansk erschüttert, berichten russische Staatsmedien am Dienstag.

Fünf von sechs Raketen seien abgeschossen und eine beschädigt worden, teilte demnach das russische Verteidigungsministerium mit. Bei den verwendeten Waffen soll es sich um „operativ-taktische ATACMS-Raketen aus den USA“ handeln. Nach Angaben des russischen Ministeriums soll es „keine Verletzten oder Schäden“ gegeben haben.

Noch am Montag hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärt, dass die Entscheidung der USA, Kiew den Einsatz der Waffen zu erlauben, eine „neue Stufe der Spannungen“ sowie „eine neue Dimension des Engagements der Vereinigten Staaten in diesem Konflikt“ darstelle. Welche konkreten Folgen der Einsatz der Waffen haben würde, ließ er aber offen.