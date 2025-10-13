Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu könnte offenbar doch an dem Gaza-Friedensgipfel in Ägypten teilnehmen. Wie mehrere Medien unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter berichten, erwägt er, US-Präsident Donald Trump zu begleiten.

Der US-Präsident will nach seinem Kurzbesuch in Israel nach Scharm El-Scheich weiterreisen und dort an einer Unterzeichnungszeremonie für die erste Phase seines Friedensplans für den Gazastreifen teilnehmen. Den Berichten zufolge soll Trump Netanjahu in einem Gespräch zur Teilnahme aufgerufen haben.

Die Hamas wird in Ägypten nicht vertreten sein, aber Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist dabei. Zudem sind weitere Staats- und Regierungschefs anwesend, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).