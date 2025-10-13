Close Menu

    Berichte: Netanjahu erwägt Teilnahme an Gipfel in Ägypten » Nachrichten

    News Redaktion
    Benjamin Netanjahu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Benjamin Netanjahu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu könnte offenbar doch an dem Gaza-Friedensgipfel in Ägypten teilnehmen. Wie mehrere Medien unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter berichten, erwägt er, US-Präsident Donald Trump zu begleiten.

    Der US-Präsident will nach seinem Kurzbesuch in Israel nach Scharm El-Scheich weiterreisen und dort an einer Unterzeichnungszeremonie für die erste Phase seines Friedensplans für den Gazastreifen teilnehmen. Den Berichten zufolge soll Trump Netanjahu in einem Gespräch zur Teilnahme aufgerufen haben.

    Die Hamas wird in Ägypten nicht vertreten sein, aber Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist dabei. Zudem sind weitere Staats- und Regierungschefs anwesend, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar