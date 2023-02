Edinburgh (dts Nachrichtenagentur) – Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will offenbar zurücktreten. Das berichten am Mittwoch mehrere britische Medien unter Berufung auf Quellen aus der Regierung. Die Entscheidung soll demnach im Laufe des Tages in Edinburgh bekannt gegeben werden.

Es sei aber noch unklar, zu welchem Zeitpunkt genau sie ihr Amt aufgeben werde. Sturgeon ist seit 2014 Erste Ministerin Schottlands und damit die dienstälteste Regierungschefin. Sie hatte das Amt nach dem Scheitern eines Unabhängigkeitsreferendums von Alex Salmond übernommen. Später hatte sie mit ihrer Schottischen Nationalpartei eine Reihe von Wahlerfolgen gefeiert und sich bis zuletzt für ein zweites Referendum eingesetzt.