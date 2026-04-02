Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat offenbar US-Justizministerin Pam Boni entlassen. Das berichten US-Medien am Donnerstag übereinstimmend.

Bondi soll demnach am Mittwoch direkt vor Trumps Rede zum Iran-Krieg über ihre Entlassung informiert worden sein. Am selben Tag hatte Bondi zu einer mündlichen Verhandlung vor den Obersten Gerichtshof begleitet, bei der es um Trumps Anliegen ging, die Staatsbürgerschaft durch Geburt in den Vereinigten Staaten abzuschaffen.

Trump soll zuletzt zunehmend frustriert mit Boni gewesen sein. Als Justizministerin war Bondi unter anderem dafür zuständig, die Epstein Files zu veröffentlichen. Trump war zunächst gegen die Veröffentlichung.

Lee Zeldin soll unbestätigten Berichten zufolge als Nachfolger von Bondi im Gespräch sein. In seiner Funktion als Direktor der Umweltschutzbehörde EPA hatte Zeldin die Forschungsabteilung der Behörde abgeschafft, Beschränkungen für Ewigkeitschemikalien gekippt, der EPA die Befugnis entzogen, im Bereich Klimaschutz tätig zu werden, und Ölkonzernen weitreichende Ausnahmen von Umweltschutzauflagen versprochen.

Zuletzt hatte Trump bereits Kristi Noem als Ministerin für innere Sicherheit abgesetzt.