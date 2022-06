Foto: Rettungsdienst, über dts Nachrichtenagentur[/caption]

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In Berlin ist am Mittwoch ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei sollen mindestens 30 Personen verletzt worden sein, berichtete „RBB Inforadio“ unter Berufung auf die Feuerwehr. Der Vorfall ereignete sich demnach am Vormittag in der Rankestraße im Stadtteil Charlottenburg.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.