    Berlin verdoppelt Zahl der Einbürgerungen auf fast 40.000 » Nachrichten

    Personalausweis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Personalausweis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesland Berlin hat die Zahl der Einbürgerungen im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. Das meldet "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Zahlen des Landesamts für Einwanderung.

    Demnach erhielten 2025 insgesamt 39.034 Personen die deutsche Staatsbürgerschaft. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr 2024 mit 21.811 Fällen und nahezu viermal so viele wie 2023 mit 9.041 Einbürgerungen. Damit verzeichnet die Hauptstadt einen neuen Höchststand.

    Wie die Zeitung weiter schreibt, ist auch in Hamburg die Zahl der Einbürgerungen weiter gestiegen. Nach 7.538 Fällen im Jahr 2023 und 9.599 im Jahr 2024 wurden 2025 insgesamt 11.532 Menschen eingebürgert. Das entspricht ebenfalls einem Rekordwert für die Hansestadt.

