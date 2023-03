Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nun ist es offiziell: Die Berliner CDU will Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufnehmen. Der Landesvorstand sei einstimmig dem entsprechenden Vorschlag des Sondierungsteams gefolgt, sagte Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner am Donnerstagnachmittag – er hat damit nun allerbeste Chancen, nächster Regierender Bürgermeister zu werden. “Wir wollen eine Koalition der Vernunft und Verantwortung eingehen, die Berlin jeden Tag ein wenig besser macht”, sagte er.

Am Vortag hatte auch der Landesvorstand der SPD seinerseits für Koalitionsverhandlungen mit der CDU gestimmt – allerdings nicht einstimmig, sondern mit Zweidrittelmehrheit. Theoretisch könnte die SPD die Koalition mit Grünen und Linken fortsetzen und weiter anführen. Stattdessen will sich die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach den Stimmenverlusten bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl aber nun in die Rolle des Junior-Partners begeben, und persönlich womöglich Senatorin unter Wegner werden. Über einen möglichen Koalitionsvertrag soll bei der Berliner SPD am Ende ein Mitgliedervotum entscheiden.