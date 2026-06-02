Köln (dts Nachrichtenagentur) - Die Besichtigung des Kölner Doms soll künftig regulär zwölf Euro Eintritt kosten. Wie das Domkapitel am Dienstag mitteilte, wird der Innenraum des Kölner Doms ab dem 1. Juli 2026 nur noch gegen eine Besichtigungsgebühr zugänglich sein. Ziel sei es, die langfristige Finanzierung des Doms sicherzustellen.

Kinder bis 13 Jahre erhalten weiter freien Eintritt, während für Schüler ab 14 Jahren, Auszubildende, Studierende und Sozialpassinhaber aus Nordrhein-Westfalen eine ermäßigte Gebühr von sechs Euro gilt.

Dompropst Guido Assmann sagte, dass die öffentliche Diskussion der letzten Wochen gezeigt habe, dass viele Menschen die Notwendigkeit einer nachhaltigen Finanzierung des Doms verstehen. "Die neue Besichtigungsgebühr dient nicht dem Profit, sondern dem existenziellen Erhalt der Kathedrale." Die Einführung der Gebühr solle den Dom als sakralen Raum erfahrbar machen und den laufenden Betrieb sichern. Der Zugang zu Gottesdiensten bleibt kostenfrei, und das Nordquerhaus steht außerhalb der Gottesdienstzeiten für Gebete offen.

Dompropst Assmann zeigte sich zuversichtlich, dass sich das neue Konzept nach einer Eingewöhnungszeit bewähren werde und der Dom sowohl langfristig erhalten als auch spirituell geprägt bleibe.