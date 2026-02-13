Köln (dts Nachrichtenagentur) - Der Betrieb am Flughafen Köln/Bonn ist am Freitagmorgen für mehrere Stunden unterbrochen worden. Grund war eine "polizeiliche Maßnahme", teilte der Flughafen mit, ohne zunächst weitere Details zu nennen.

Laut Medienberichten gab es kurz nach 6:30 Uhr Probleme an einer Luftsicherheitskontrollstelle, woraufhin vorsorglich die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 geräumt wurden.

Dem Vernehmen nach soll eine neue Sicherheitstechnik im Bereich der Passagierkontrolle nicht richtig funktioniert haben. Dadurch hätten Gegenstände in den Sicherheitsbereich gelangt sein können, die von den neuen CT-Scannern nicht korrekt überprüft wurden. Bei der Sperre soll es sich demnach um eine "vorsorgliche Maßnahme" gehandelt haben, hieß es.