München (dts Nachrichtenagentur) - Am Münchner Flughafen ist offenbar ein Feuer im Tower ausgebrochen, das den Flugverkehr erheblich beeinträchtigt.

Der "Bayerische Rundfunk" berichtet, dass der Betrieb seit dem Sonntagabend eingestellt ist. Die Ursache des Feuers sowie mögliche Schäden sind bislang unklar.

Die Feuerwehr prüfte die Situation vor Ort, um das Ausmaß des Feuers zu ermitteln und weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Der Flughafen München, der nördlich der bayerischen Hauptstadt liegt, zählte im vergangenen Jahr über 40 Millionen Passagiere und gilt als wichtiges Luftfahrt-Drehkreuz in Europa.