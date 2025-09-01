Close Menu
    Nachrichten

    Biadacz relativiert Schlagabtausch zwischen Merz und Bas

    News Redaktion
    Marc Biadacz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Marc Biadacz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marc Biadacz (CDU), hat den Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) über die Reformbedürftigkeit des Sozialstaats relativiert.

    Für den Unions-Fachpolitiker sind sich die Koalitionäre in vielen Punkten einig: „Deswegen rede ich jetzt nicht über Clash und Bullshit, sondern ich rede darüber, dass wir etwas erarbeiten“, sagte Biadacz den Sendern RTL und ntv. Prinzipiell sei der Sozialstaat stark und die soziale Marktwirtschaft funktioniere, darauf könne man aufbauen.

    „Aber wir brauchen ein Update und dieses Update, das ist jetzt wichtig, dass wir das auch umsetzen werden“, so Biadacz. Der CDU-Sozialpolitiker ist Teil des parlamentarischen Begleitgremiums der sogenannten Sozialstaatskommission, die heute ihre Arbeit aufnehmen wird.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar