Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Biergenuss ohne Alkohol wird in Deutschland immer beliebter. Im Jahr 2025 wurden hierzulande gut 616 Millionen Liter alkoholfreies Bier im Wert von rund 696 Millionen Euro produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, ist die Produktionsmenge von alkoholfreiem Bier gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent gestiegen. 2024 hatte sie noch bei knapp 579 Millionen Litern gelegen.

Allerdings wird hierzulande immer noch deutlich mehr Bier mit Alkohol produziert: Im Jahr 2025 haben die Brauereien in Deutschland gut 6,8 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier im Wert von rund 6,4 Milliarden Euro hergestellt. Insgesamt ist die Produktion von alkoholhaltigem Bier in Deutschland gegenüber dem Vorjahr jedoch um 5,8 Prozent zurückgegangen. 2024 wurden hierzulande noch gut 7,2 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier produziert. Zum Vergleich: Während damals noch rund 12,5 Liter Bier mit Alkohol auf einen Liter alkoholfreies Bier kamen, waren es 2025 rund 11,1 Liter.

Niedrigprozentiger als reguläres Bier, aber nicht gänzlich alkoholfrei, sind Biermischgetränke wie etwa Radler. Deren Produktion nahm im vergangenen Jahr ebenfalls ab: von knapp 364 Millionen Litern im Jahr 2024 auf rund 343 Millionen Liter im Jahr 2025. Das entspricht einem Rückgang von 5,7 Prozent.