Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der „Bild“-Kolumnist Franz Josef Wagner ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie die Zeitung am Dienstag mitteilte.

Mit ihm verliere der Axel-Springer-Verlag „einen seiner kreativsten Köpfe und einen einzigartigen Schreiber“, hieß es weiter. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und bei seinen Freunden“, so die „Bild“.

25 Jahre lang schrieb Wagner für die Zeitung die Kolumne „Post von Wagner“. Bereits in den 60er- und 70er-Jahren war er für die „Bild“ tätig, unter anderem als Kriegsreporter. Später konzentrierte er sich stärker auf den Boulevard-Bereich bei verschiedenen Blättern. Ende der 90er-Jahre war er für knapp zwei Jahre Chefredakteur der BZ.