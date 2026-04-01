Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarze-rote Koalition soll nach dem Willen des Parlamentsgeschäftsführers der Unionsfraktion im Bundestag, Steffen Bilger (CDU), zu Ostern einen Gang runterschalten.

"Die Osterzeit bietet jetzt die Gelegenheit, bewusst einen Gang zurückzuschalten, Debatten zu sortieren und neue Kraft zu schöpfen", sagte Bilger der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Diese Phase der Osterruhe sollten wir nutzen, um mit klarem Kopf die nächsten Schritte vorzubereiten."

Nach den Feiertagen stünden dann wichtige Reformvorhaben an. "Mit den Vorschlägen zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung werden wir uns in naher Zukunft befassen, ebenso wie mit den anstehenden Eckpunkten für den Haushalt 2027", sagte er.

Bilger erklärte, es bleibe für die Koalition viel zu tun. "Das gehen wir nach Ostern konzentriert und geschlossen an."