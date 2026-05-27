Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsparlamentsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) sieht keinen Anlass für mögliche Personaldebatten in der Union. "Für CDU und CSU steht eines im Mittelpunkt: der Erfolg dieser Bundesregierung", sagte Bilger der "Rheinischen Post".

Er ergänzte, jetzt müsse sich die Koalition auf die drängenden Themen konzentrieren. Medien hatten zuvor berichtet, in der Union sei angeblich das Szenario eines "Kanzlertausches" durchgespielt worden. Hintergrund sind die extrem schwachen Zustimmungswerte für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Bevölkerung.