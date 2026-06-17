Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Abstimmung im EU-Parlament zu neuen genomischen Techniken (NGT) in der Pflanzenzüchtung warnt Bioland-Präsident Jan Plagge vor den Folgen für Verbraucher. Die geplante Regelung öffne den Saatgutmarkt für neue Patente, sagte er dem "Spiegel". "Damit würden wir die Souveränität über unser europäisches Saatgut verlieren. Das wird die europäische Wirtschaft schwächen. Und die Preise für Lebensmittel werden steigen."

"Wenn das Gesetz ohne eine Lösung für die Patentfrage durchkommt, befürchten wir eine der größten Innovationsblockaden für die Pflanzenzüchtung, die wir je erlebt haben", sagte der Chef des Ökoanbauverbands.

Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch darüber ab, ob die Regeln für sogenannte neue genomische Techniken gelockert werden. Dann könnten bestimmte gentechnisch veränderte Lebensmittel künftig ohne Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. "Für Verbraucher geht es um Wahlfreiheit. Viele wollen frei darüber entscheiden, ob sie Lebensmittel mit oder ohne Gentechnik kaufen", so Plagge.