Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Biontech will weiter auf mRNA-Technologie setzen. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen.

Nach dem Weggang der Gründer hat das Mainzer Biotech-Unternehmen erste strategische Entscheidungen getroffen. So werde das Unternehmen unter anderem das Krebsforschungsprojekt iNEST weiter vorantreiben. Ein Teil der frühen Forschung solle zur neuen Firma der Gründer wechseln. Dazu gehörten das CAR-T-Zelltherapie-Portfolio und die Forschung zu RiboMAB. Zusammen mit diesen Projekten sollen auch Mitarbeiter zur neuen Gründerfirma wechseln. Nach Angaben von Unternehmenskreisen ist derzeit von rund 300 Beschäftigten die Rede, die genaue Zahl könne jedoch je nach Verhandlungsstand variieren.

Darüber hinaus könnte ein weiteres Unternehmen gegründet werden. Biontech plane den Verkauf der frühen Wirkstoffkandidaten für entzündliche Erkrankungen aus der übernommenen chinesischen Biotech-Firma Biotheus, hieß es. Das Unternehmen soll bereits mit Life-Science-Wagniskapitalgebern im Gespräch sein.